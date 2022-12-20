اقتصاد اليابان
في خطوة فاجأت الأسواق.. "المركزي" الياباني يمهد لرفع أسعار الفائدة
قرر زيادة حدود تذبذب عوائد السندات إلى 0.5%
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قام بنك اليابان المركزي بتوسيع الحد المسموح المطبق على تحرك عوائد السندات الحكومية لعشرة أعوام، ما يمهد بحسب المحللين، إلى رفع أسعار الفائدة في 2023.
وقرر البنك رفع الحد الأعلى لتحرك عوائد السندات لعشرة أعوام من ربع نقطة مئوية إلى نصف نقطة مئوية مع الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من 0%.
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وعلى إثر ذلك، تراجع مؤشر بورصة طوكيو بأكثر من 3%، وارتفع سعر صرف الين مقابل الدولار، وذلك نتيجة لارتفاع العائدة على سندات العشر سنوات بقوة.
وكانت خسائر الين قد تفاقمت منذ مطلع العام أمام الدولار، وسط اتساع الفجوة شهريا في معدل الفائدة بين البلدين.
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