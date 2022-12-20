في خطوة فاجأت الأسواق.. "المركزي" الياباني يمهد لرفع أسعار الفائدة

قام بنك اليابان المركزي بتوسيع الحد المسموح المطبق على تحرك عوائد السندات الحكومية لعشرة أعوام، ما يمهد بحسب المحللين، إلى رفع أسعار الفائدة في 2023.

وقرر البنك رفع الحد الأعلى لتحرك عوائد السندات لعشرة أعوام من ربع نقطة مئوية إلى نصف نقطة مئوية مع الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من 0%.

مادة اعلانية

وعلى إثر ذلك، تراجع مؤشر بورصة طوكيو بأكثر من 3%، وارتفع سعر صرف الين مقابل الدولار، وذلك نتيجة لارتفاع العائدة على سندات العشر سنوات بقوة.

وكانت خسائر الين قد تفاقمت منذ مطلع العام أمام الدولار، وسط اتساع الفجوة شهريا في معدل الفائدة بين البلدين.