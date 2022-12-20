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الهيئة العامة للنقل - السعودية
الهيئة العامة للنقل في السعودية
اقتصاد السعودية

هيئة النقل السعودية تكشف عن دعم مالي للعاملين في "تطبيقات توصيل الطلبات"

يصل إلى 3000 ريال شهرياً وفق شروط معينة

دبي - العربية.نت
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دعت الهيئة العامة للنقل في السعودية، الشباب والفتيات السعوديين إلى الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر في "تطبيقات توصيل الطلبات"، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في هذا النشاط، وكذلك الباحثين عن عمل.

ويُقدَّم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كأحد أهداف الهيئة بالتعاون مع الصندوق، للإسهام في رفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط الحيوي والواعد، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت الهيئة، بأنها اعتمدت 16 تطبيقا معتمدا في نشاط تطبيقات توصيل الطلبات؛ وذلك لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات للاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 3000 ريال شهريا، في حال تقديم 30 طلبا على الأقل في الشهر.

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وأوضحت أنه يمكن للراغبين، التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل، والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه المطلوبة، كأن يكون المتقدم سعوديا وغير موظف متقاعد، وألا يكون على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، أو طالبا منتظما، أو لديه عمل خاص، أو ممن يستفيدون حاليا من أحد برامج الدعم المقدمة من "هدف" لدعم التوظيف.

كما يشترط أن يحصل المتقدِّم على وثيقة "عمل حر" عبر التسجيل في البوابة الوطنية للعمل الحر: (freelance.sa).

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