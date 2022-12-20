"الاستثمار العماني" يستهدف إنفاق 5 مليارات دولار في مشروعات في 2023

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادي للسلطنة، يستهدف إنفاق 1.9 مليار ريال (4.95 مليار دولار) في مشروعات استثمارية خلال 2023.

وأشار الجهاز إلى أن التمويل سيأتي من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومن مؤسسات تمويل أو الجهاز نفسه أو الشركات التابعة له.

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كانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية ومجموعة جندال شديد، وقعت مذكرات تفاهم لاستثمارات تقدر بـ 3 مليارات دولار لإقامة مصنع إنتاج الحديد الأخضر بالدقم.

وأوضحت أن المصنع سيقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويهدف لتوفير الحديد لقطاع السيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة، وفق تغريدة لوكالة الأنباء العمانية.