اقتصاد الصين
"المركزي" الصيني يبقي أسعار الفائدة على الإقراض ثابتة
للشهر الرابع على التوالي عند 3.65%
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أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 3.65%، فيما أبقى أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة خمس سنوات عند 4.3%.
وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يقوم بنك الشعب الصيني بتخفيض معدل الفائدة لـ5 سنوات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يهدف من خلال هذه الخطوة لتحفيز الطلب على الإسكان.
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يشار إلى أن قطاع العقارات يشهد أسوأ تراجع له على الإطلاق مع انخفاض أسعار المساكن للشهر الخامس عشر على التوالي في نوفمبر.
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