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اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يبقي أسعار الفائدة على الإقراض ثابتة

للشهر الرابع على التوالي عند 3.65%

دبي - العربية.نت
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أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 3.65%، فيما أبقى أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة خمس سنوات عند 4.3%.

وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يقوم بنك الشعب الصيني بتخفيض معدل الفائدة لـ5 سنوات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يهدف من خلال هذه الخطوة لتحفيز الطلب على الإسكان.

يشار إلى أن قطاع العقارات يشهد أسوأ تراجع له على الإطلاق مع انخفاض أسعار المساكن للشهر الخامس عشر على التوالي في نوفمبر.

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