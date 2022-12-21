اقتصاد العراق
فيتش تؤكد تصنيف العراق عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة
فيتش: فائض ميزانية العراق سيرتفع إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022
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أكدت وكالة فيتش تصنيف العراق عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت فيتش للتصنيف الائتماني، أن فائض ميزانية العراق سيرتفع إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط.
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وأضافت أن تصنيف B- يعكس الاعتماد الكبير على السلع الأولية وضعف الحكم الرشيد والمخاطر السياسية وعدم تطور القطاع المصرفي، وفق رويترز.
وقالت إنها تتوقع فائضا أقل كثيرا في ميزانية 2023 عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن تصنيف B- توازنه الاحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي وانخفاض تكاليف الفوائد على ديون الحكومة.
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