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وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
اقتصاد العراق

فيتش تؤكد تصنيف العراق عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة

فيتش: فائض ميزانية العراق سيرتفع إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022

دبي - العربية.نت
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أكدت وكالة فيتش تصنيف العراق عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت فيتش للتصنيف الائتماني، أن فائض ميزانية العراق سيرتفع إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط.

وأضافت أن تصنيف B- يعكس الاعتماد الكبير على السلع الأولية وضعف الحكم الرشيد والمخاطر السياسية وعدم تطور القطاع المصرفي، وفق رويترز.

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وقالت إنها تتوقع فائضا أقل كثيرا في ميزانية 2023 عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن تصنيف B- توازنه الاحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي وانخفاض تكاليف الفوائد على ديون الحكومة.

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