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مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي
مصرف لبنان

مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار عبر منصة صيرفة لنهاية يناير

بكميات غير محدودة

بيروت – رويترز
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ذكر بيان لمصرف لبنان أن البنك المركزي مدد اليوم الأربعاء، تعميما يسمح للبنوك بشراء كميات غير محدودة من الدولار عبر منصة صيرفة حتى نهاية يناير/كانون الثاني.

كان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قد أعلن مؤخراً أن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من الأول من فبراير، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.

وأوضح أن مصرف لبنان المركزي، سيكون لديه سعران فقط، هما 15 ألف وسعر آخر حددته منصة "صيرفة" التابعة له، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار يوم الاثنين.

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ونتجت أزمة لبنان من الإنفاق الباهظ على مدى عقود في دولة يستشري فيها الفساد وإهدار الأموال، فضلا عن السياسات المالية غير المستدامة.

ودفع المودعون ثمنا باهظا وصاروا في الغالب غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم بالدولار أو أجبروا على السحب بالليرة بأسعار أقل.

ولا يزال التقدم بطيئا في ما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها أن تمهد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الإفراج عن تمويل للمساعدة في تخفيف الأزمة.

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