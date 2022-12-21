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شعار وزارة الموارد البشرية السعودية
اقتصاد السعودية

"الموارد البشرية" السعودية تعلن بدء تطبيق قرار توطين هذه المهن

أكدت أن المرحلة الثانية من قرار توطين "المهن القانونية" ستكون بنسبة 70%

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن بدء تطبيق قرار توطين مهن "خدمة العملاء" والمرحلة الثانية لقرار توطين "المهن القانونية" في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قرار توطين "مهن خدمة العملاء" بنسبة 100% يشمل المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية.

وأضافت أن المرحلة الثانية من قرار توطين "المهن القانونية" ستكون بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.

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وبيّنت الوزارة أن هذه المرحلة من القرار تستهدف جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في المملكة التي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل "مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، وأخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية"، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من القرار كانت بنسبة توطين 50%.

وذكرت الوزارة، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، إضافة إلى مساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، فضلا عن أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

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