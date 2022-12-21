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الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار
قطار تابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"
اقتصاد السعودية

"سار" توقع عقداً مع "تبادل" لرفع كفاءة الميناء الجاف في الرياض

بهدف تنظيم وتسريع حركة الشاحنات بالميناء الجاف

دبي - العربية.نت
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وقعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عقداً مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، بهدف تقديم حلول رقمية آمنة للقطاع اللوجستي، ورفع الكفاءة التشغيلية للميناء الجاف الواقع في الرياض، والمرتبط تشغيلياً بميناء الملك عبد العزيز البحري في الدمام عبر سكة الخطوط الحديدية.

وتسهم الاتفاقية في تنظيم دخول وخروج الشاحنات وحركتها داخل الميناء وتقليل وقت انتظارها، إضافة إلى زيادة سرعة دخول الحاويات إلى الميناء الجاف.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "سار" بشار المالك، أنَّ الاتفاقية تمثل إحدى مبادرات شركة سار في رفع الكفاءة التشغيلية في الميناء وتقديم خدمات للعملاء من خلال تبني آخر التقنيات للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة منصة لوجستية تربط القارات الثلاث، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لـ "تبادل" ماجد العتيبي، أنَّ الشراكة بين الطرفين، تصب في صالح القطاع اللوجستي في المملكة من خلال توفير الحلول الرقمية، مؤكداً أنَّها تتماشى مع أهداف شركة تبادل وخدماتها المقدّمة حيث تسعى لتقديم حلول رقمية لرفع الكفاءة والشفافية وتعزيز الأداء التشغيلي للقطاع اللوجستي.

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