ارتفاع العقود الآجلة الأميركية للقمح وسط توقعات بشتاء قارس

ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للقمح، يوم الأربعاء، وسط توقعات بدرجات حرارة أقل بكثير من درجة التجمد في أنحاء الغرب الأوسط الأميركي، مما يهدد المحاصيل الشتوية مع اقتراب العطلة.

وارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا بشكل طفيف مدعومة باستقرار أكبر للقمح والظروف الجوية في أميركا الجنوبية.

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وزادت أكثر عقود القمح نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة، 20 سنتا وربع السنت إلى 7.7 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل، بعد أن وصل إلى 7.74 دولار ونصف السنت، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من ديسمبر.

وصعدت أسعار الذرة سبعة سنتات ونصف السنت إلى 6.59 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل، بعد أن لامست 6.62 دولار وربع السنت، وهو أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر.

وارتفع فول الصويا سنتا وثلاثة أرباع السنت إلى 14.81 دولار ونصف السنت للبوشل.

وقد يواجه القمح الشتوي الأحمر الصلد في سهول الولايات المتحدة، وكذلك القمح الأحمر اللين شرق نهر المسيسيبي، شتاء قارسا مع زيادة انخفاض درجات الحرارة يوم الجمعة.

ودعم ارتفاع العقود الآجلة للقمح كلا من الذرة وفول الصويا، بينما عززت الأمطار الأخيرة في أجزاء من الأرجنتين توقعات المحاصيل، مما عزز العقود الآجلة الأميركية.