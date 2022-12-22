اقتصاد المغرب
التضخم في المغرب يرتفع 8.3% خلال نوفمبر
نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية
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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في المملكة ارتفع بنسبة 8.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.4% بينما ارتفع تضخم المواد غير الغذائية بنسبة 4.5%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%.
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كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 7.6% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري.
كان البنك المركزي المغربي قد رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس يوم الثلاثاء إلى 2.5% فيما أرجعه إلى المخاوف من التضخم.
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