يتم اليوم الخميس، في الدمام، التوقيع على إنشاء منطقة لوجستية جديدة في ميناء الملك عبدالعزيز مع شركة MEDLOG الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، وذلك تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ السعودية، صالح الجاسر.

وكانت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أعلنت الشهر الماضي، عن إضافة شركة "Sea Lead" خدمة الشحن الجديدة "FAM" بميناء الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ" المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، بما يُسهم في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية ويخدم الحركة التجارية وتوفير طاقات استيعابية إضافية للمصدرين والمستوردين.

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وتزامن ذلك مع بدء تشغيل خدمة "EJBS" المضافة من الخط الملاحي "Emirates Shipping line" التي تضم "ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام - ميناء الشويخ الكويت - ميناء جبل علي الإمارات - ميناء خليفة بن سلمان البحرين والعودة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام"، وتتميز بتقليل زمن انتقال البضائع داخل موانئ الخليج العربي.