الصين تدعو أميركا إلى احترام قرارات منظمة التجارة العالمية

أعربت وزارة التجارة الصينية، في بيان، عن ترحيبها بحكم منظمة التجارة العالمية بأن الولايات المتحدة انتهكت قواعد التجارة الدولية عندما فرضت على منتجات هونغ كونغ وضع شعار "صنع في الصين"، وأضافت الوزارة أن الصين تأمل أن تحترم الولايات المتحدة قرار المنظمة وأن تتخذ إجراءات لتصحيح الأخطاء، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ومن جانبه دعا وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ ألجرنون ياو الولايات المتحدة إلى احترام قرار المنظمة بشأن عدم الحاجة إلى وضع شعار "صنع في الصين" على منتجات هونغ كونغ، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

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وأضاف ألجرنون أن الحكومة ستراقب عن كثب الخطوة التالية للأميركيين قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات. ويتمحور النزاع حول فرض الولايات المتحدة وضع شعار "صنع في الصين" على منتجات هونغ كونغ، بدلا من شعار "صنع في هونغ كونغ" المعترف به سابقا.

يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية أصدرت أمس الأربعاء حكما باعتبار الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة الدولية عندما تفرض على منتجات هونغ كونغ وضع شعار "صنع في الصين"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي ترفض فيها المنظمة الحجة الأميركية بأن القضايا التجارية ذات الصلة بالأمن القومي الأميركية لا تخضع لمراجعة المنظمة.

وقالت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في منظمة التجارة العالمية إن الإجراءات الأميركية لا تتفق مع شروط المنظمة بشأن إعفاء موضوعات الأمن القومي من المراجعة لأن الموقف بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ لا يمثل "حالة طارئة في العلاقات الدولية" وقررت دعوة الولايات المتحدة إلى تعديل الإجراءات بما يتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

ومن ناحيته، قال آدم هودج، المتحدث باسم الممثل التجاري الأميركي، "إن الولايات المتحدة ترفض بقوة الحكم ولا تعتزم إلغاء اشتراطات شعار دولة الصنع... لن نتخلى عن تقييمنا ولا عملية صنع قرارنا بشأن موضوعات حيوية للأمن لصالح منظمة التجارة".