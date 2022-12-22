تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 455 دولارا شهرياً في 2023

قالت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد سيرتفع إلى 8506.60 ليرة (455 دولارا) في عام 2023، بزيادة بنسبة55 % عن المستوى المحدد في يوليو/تموز وبنسبة 100% عن يناير/كانون الثاني.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي إن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر.

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وتجاوز معدل التضخم السنوي 85% في الأشهر الأخيرة، لكنه بدأ في التراجع قليلا.

وأضاف أردوغان أن اتحادات أصحاب العمل والعمال لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، وإن الحكومة تدخلت لتحديد نسبة الزيادة.

ولم يحضر ممثلو نقابة العمال الإعلان الذي تم بالقصر الرئاسي.