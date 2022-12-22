روسيا تبيع الحبوب إلى تركيا مقابل الروبل للمرة الأولى

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن روسيا سلمت لأول مرة حبوبًا إلى تركيا مقابل الروبل في الخريف، وكانت التجربة الأولى ناجحة.

وقالت أبرامشينكو لقناة "إن تي في": "أجرينا تجربة هذا الخريف. تمت صفقة واحدة مع تركيا، وكانت التسوية بالروبل. لكنها حتى الآن تعتبر تجربة أكثر مما هي قاعدة".

مادة اعلانية

وأضافت أن "بنكنا المركزي يعمل مع جميع الدول الصديقة لتطبيق آلية التسوية هذه بالعملات الوطنية. وهذا من حيث المبدأ ممكن. التجربة الأولى كانت ناجحة"، وفقا لوكالة "سبوتنك" الروسية.

وتابعت نائبة رئيس الوزراء أن روسيا تزود حاليًا 150 دولة بالأغذية، مشيرة إلى أن "هذا عدد كبير نسبيًا من الدول، وهذه هي الدول التي يتزايد فيها عدد السكان أكثر من غيرها والدول الصديقة لروسيا".

وفقا لأبرامشينكو، في عام 2022، صدرت روسيا 21 مليون طن من المواد الغذائية و14.5 مليون طن من الأسمدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي، إن روسيا والعالم النامي تعرضا "للخداع" بسبب اتفاق تصدير الحبوب الأوكراني، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، لأن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى أفقر دول العالم كما كان مقصودا في الأصل.

وأضاف بوتين: "ما نراه هو خداع وقح.. خداع من المجتمع الدولي لشركائنا في إفريقيا والدول الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء.. إنها مجرد خدعة".