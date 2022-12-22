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صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
اقتصاد الأردن

صندوق النقد يتيح تمويلا بـ 343 مليون دولار للأردن

بعد انتهاء المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل

دبي - العربية.نت
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قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن مجلسه التنفيذي انتهي من المراجعة الخامسة لبرنامج تمويل للأردن بما يتيح صرف 343 مليون دولار بشكل فوري.

وأضاف الصندوق في بيان أنه بذلك يصل إجمالي ما تم صرفه للأردن منذ بداية 2020 إلى 1.699 مليار دولار بما في ذلك 407 ملايين دولار في مايو/أيار 2020 في إطار أداة تمويل سريع.

وقال الصندوق إن زيادة دعم المانحين شديد الأهمية لمساعدة الأردن على تجاوز الصدمات الخارجية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية العالمية في الوقت الذي يواصل فيه تحمل عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

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وأشار الصندوق إلى أن اقتصاد الأردن واصل الانتعاش في ظل بيئة خارجية صعبة، بفضل السياسات الفعالة التي انتهجتها السلطات.

وتابع الصندوق أنه يجب أن تظل السياسات في الأردن تركز على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية وحماية الفئات الأكثر ضعفا، ودفع الإصلاحات لتعزيز التوظيف والنمو والقدرة التنافسية.

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