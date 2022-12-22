طلبات إعانة البطالة في أميركا تسجل زيادة طفيفة الأسبوع الماضي

زاد عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي زيادة بسيطة بأقل من المتوقع، مما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية بينما تعافى الاقتصاد أسرع من تقديرات سابقة في الربع الثالث.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع ألفي طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر/كانون الأول.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 222 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وشهدت طلبات إعانة البطالة تأرجحا صعودا وهبوطا في الأسابيع القليلة الماضية لكنها ظلت دون 270 ألفا وهو مستوى يقول خبراء اقتصاديون إنه سيثير القلق بشأن أوضاع سوق العمل. ولم يكن لموجة تسريحات في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان أثر واضح على طلبات الإعانة.

وقالت الحكومة في ثالث تقديراتها للناتج الإجمالي المحلي إنه زاد 3.2% على أساس سنوي في الربع الماضي وهو تعديل بالرفع من 2.9% أعلنت الشهر الماضي. وكان الاقتصاد قد شهد انكماشا بنسبة 0.6% في الربع الثاني.