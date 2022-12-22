عائدات قناة السويس تقفز 7.5% إلى 14.3 مليار جنيه في أكتوبر

كشفت بيانات رسمية حديثة عن زيادة عائدات قناة السويس المصرية خلال أكتوبر الماضي، لتسجل نحو 14.3 مليار جنيه، ارتفاعا من 13.3 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام 2021، بزيادة نسبتها 7.5%.

ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجلت عائدات القناة زيادة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت إيرادات القناة خلال أكتوبر 2021 نحو 8.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 64.3%.

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وخلال أغسطس الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس، أن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة بنحو 125.1 مليون طن، ما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بقيمة 704 ملايين دولار.

وأشارت حركة الملاحة بالقناة خلال يوليو الماضي إلى عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة، بزيادة قدرها 25.9%.

كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 18.2%.

وسجلت عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو من العام الحالي نحو 704 مليون دولار مقابل نحو 531.8 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام 2021، بفارق 172.2 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 32.4%.

وفق البيانات وخلال شهر يوليو الماضي، شهدت القناة ارتفاعاً بأعداد ناقلات النفط العابرة بنسبة 60.2% لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات البترول على الإطلاق قدره 153 مليون دولار.

كما زادت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31% لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليون دولار.

أيضاً، فقد ارتفعت سفن الصب العابرة للمجرى الملاحي للقناة بنسبة 21% محققة أعلى إيراد شهري للسفن الصب في تاريخ القناة قدره 121 مليون دولار.

وزادت معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 8.8% محققة ثاني أعلى إيراد شهري بقيمة 314 مليون دولار.