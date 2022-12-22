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مجموعة السبع
مجموعة السبع
روسيا و أوكرانيا

مجموعة السبع تتعهد بتقديم 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا في 2023

تشمل 19 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي

برلين - رويترز
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قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن دول المجموعة جمعت نحو 32 مليار دولار لتمويل ودعم أوكرانيا اقتصاديا العام المقبل، وأضافوا أنهم مستعدون لتقديم المزيد إذا لزم الأمر.

وقال الوزراء "ما زلنا ملتزمين بقوة بمعالجة احتياجات التمويل العاجلة لأوكرانيا". وشجع الوزراء المانحين الآخرين على زيادة مساهماتهم في الدولة التي مزقتها الحرب.

وجاء في البيان، إن تعهد مجموعة السبع البالغ 32 مليار دولار يشمل 19 مليارا من الاتحاد الأوروبي.

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وقال بيان وزراء الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، إن أوكرانيا حصلت على المبلغ بالكامل في أو في طريقها للحصول عليه.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن دعم أوكرانيا بعد الغزو الروسي ما زال يمثل أولوية لمجموعة السبع. وتسلم ألمانيا التي تولت رئاسة المجموعة هذا العام القيادة إلى اليابان لعام 2023.

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