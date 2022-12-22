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وزير المالية الفرنسي برونو لومير
وزير المالية الفرنسي برونو لومير
اقتصاد فرنسا

وزير المالية: التضخم الفرنسي سيقفز في الأشهر المقبلة قبل التراجع منتصف 2023

قال "الأولوية لدي لانخفاض الأسعار اعتبارا من منتصف عام 2023"

باريس - رويترز
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة "سود راديو" إن بلاده ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية، قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023.

وقال "الأولوية لدي لانخفاض الأسعار اعتبارا من منتصف عام 2023".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت سلطات الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلا هذا الربع بسبب إضرابات في المصافي وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل.

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وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي" في أحدث توقعاته، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشا 0.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق.

كما قال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر إن من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع.

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