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شعار البنك الدولي (فرانس برس)
شعار البنك الدولي (فرانس برس)
اقتصاد مصر

البنك الدولي يقر تمويلا بـ 500 مليون دولار لمصر لتوسيع الحماية الاجتماعية

في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد

القاهرة - رويترز
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أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اليوم الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد.

وستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.

وتلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه، ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

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