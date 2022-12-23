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Britain's new Prime Minister Rishi Sunak speaks outside Number 10 Downing Street, in London, Britain, October 25, 2022. REUTERS/Henry Nicholls
رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك
اقتصاد بريطانيا

سوناك: الأوضاع "صعبة" ومحاربة التضخم في مصلحة بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني محبط بسبب الاضطراب الناجم عن الإضرابات

دبي - العربية.نت
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وصف رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك في تصريحات، اليوم الجمعة، أوضاع البلاد بالصعبة، لكنه أكد أن من مصلحة البلاد التغلب على التضخم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه محبط بسبب الاضطراب الناجم عن إضرابات النقابات التي تمثل العمال في قطاعات من بينها السكك الحديدية والصحة وموظفو الحدود.

وصرح سوناك للصحافيين قائلاً: "أنا حزين وأشعر بخيبة أمل حقاً بشأن الاضطراب الذي طال حياة الكثير من الناس، خاصة في ظل أعياد الميلاد"، وفق ما نقلته "رويترز".

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قالت نقابة التمريض في بريطانيا إن آلاف الممرضات والممرضين سيضربون عن العمل مجددا يومي 18 و19 يناير، مع تأكيد مواعيد أخرى للإضراب في العام الجديد، بعد احتجاجهم يومي 15 و20 ديسمبر بسبب نزاع على الأجور.

تأتي المواعيد الجديدة من الكلية الملكية للتمريض، بعد أيام من تحذير رؤساء قطاع الصحة البريطاني للحكومة من المخاطر على سلامة المرضى جراء موجة الإضرابات تلك.

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