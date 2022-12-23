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اقتصاد السعودية

منطقة لوجستية جديدة في السعودية بقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون ريال

تصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنوياً في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

دبي - العربية.نت
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وقَّعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" وشركة "MEDLOG" الذراع اللوجستية لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC"، اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون ريال.

وتبلغ مساحة المنطقة الجديدة 100 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويا.

يذكر أن "موانئ" وقعت خلال العامين الماضيين اتفاقيات لإنشاء ست مناطق لوجستية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري ريال، وتوفر أكثر من 6000 فرصة عمل في المرحلة الأولى.

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