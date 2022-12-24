اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دمار في ضواحي كييف - رويترز
دمار في ضواحي كييف
روسيا و أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يقدم 19.1 مليار دولار من المساعدات المالية إلى أوكرانيا العام المقبل

المفوضية الأوروبية: إعادة الإعمار سيضع أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن جميع دول الاتحاد الأوروبي وافقت على اقتراح للمفوضية لتقديم 18 مليار يورو (19.1 مليار دولار) من المساعدات المالية الكلية إلى أوكرانيا العام المقبل.

وأضافت فون دير لاين عبر حسابها على تويتر أن صرف الأموال بانتظام لكييف سيسهم في القيام بالإصلاحات العاجلة ويمهد الطريق لإعادة الإعمار، مؤكدة أن إعادة الإعمار ستضع أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت رئيس المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 19 مليار يورو (20.1 مليار دولار) لدعم أوكرانيا هذا العام.

مجموعة السبع تتعهد بتقديم 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا في 2023 اقتصاد روسيا و أوكرانيا مجموعة السبع تتعهد بتقديم 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا في 2023

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني، فإن 11% من الشركات الأوكرانية اضطرّت إلى الإغلاق منذ بدء الغزو الروسي.

ووفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية، فقد القطاع 5 ملايين وظيفة منذ بدء النزاع.

ووافق البنك الدولي، الأسبوع الماضي، على حزمة تمويل إضافية لأوكرانيا يبلغ حجمها 610 ملايين دولار، لتلبية احتياجات الإغاثة العاجلة والتعافي مع استمرار الحرب الروسية.

وقال البنك إن الحزمة تتضمن قرضا إضافيا قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي، مدعوما بضمان من بريطانيا، ومشروعا جديدا لاستعادة وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إقبال واسع بين الجنود الأوكرانيين على تعلم الإنجليزية.. لماذا؟ إقبال واسع بين الجنود الأوكرانيين على تعلم الإنجليزية.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط