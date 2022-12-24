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المغرب والسعودية يوقعان محضري تبادل وثائق المصادقة على اتفاقيتي نقل

السعودية تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي

دبي - العربية.نت
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وقعت السعودية والمغرب محضري تبادل أصل وثائق تصديق اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق والركاب والبضائع، واتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومتي البلدين.

ويدخل توقيع الاتفاقيتين في إطار تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وإعطائها بعداً جديداً في قطاع النقل البري والبحري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"

وفي نوفمبر الماضي، وقّعت السعودية والمغرب مذكرة تفاهم بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.

السعودية والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال السياحة سياحة وسفر سياحة السعودية السعودية والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال السياحة

وتعد السعودية حالياً من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي وفي عام 2020، ضخت 26.6 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والزراعية في المغرب، ومن شأن مذكرة التفاهم أن توفر مزيداً من فرص الاستثمار السياحي في كلا البلدين وأن تتيح جلسات التدريب وتبادل الخبرات.

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