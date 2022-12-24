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نهر النيل من الجهة المصرية (istock)
نهر النيل
اقتصاد مصر

مجلس الوزراء المصري: لن نبيع موانئ نهر النيل لصالح دول أجنبية

الحكومة تؤكد أن الموانئ مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك

دبي - العربية.نت
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أكدت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، الأنباء عن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

وأوضح البيان أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري "دون البيع أو التنازل عن ملكية" أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.

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وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

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