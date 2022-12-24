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وزارة الصناعة والثروة المعدنية
اقتصاد السعودية

وزارة الصناعة السعودية تصدر 803 تراخيص تعدينية باستثمارات 26.7 مليار ريال في 10 أشهر

عدد المصانع ارتفع بنسبة 0.56% إلى 10788 مصنعاً في أكتوبر

دبي - العربية.نت
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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي بلغ 1.374 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعاً، بارتفاع شهري بنسبة 0.56%.

وأوضحت الوزارة في "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر أكتوبر 2022، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر بلغ 2164 رخصة، منها 1358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

وأوضحت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية أكتوبر بلغ 803 تراخيص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال.

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وأشارت الوزارة إلى 939 مصنعاً بدأوا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال، وخلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 39372 فرصة وظيفية.

وارتفع عدد العمالة المرخصة في القطاع الصناعي بنسبة 0.19% إلى 1.048 مليون عامل.

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