احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية تفقد 61 مليار دولار منذ بدء الحرب
ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية ليصل إلى 581.7 مليار دولار.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي الروسي فإن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا ارتفعت للفترة من 9 إلى 16 ديسمبر الحالي بنسبة 0.9% وبزيادة مقدارها 5.2 مليار دولار لتصل إلى 581.7 مليار دولار.
وزادت الاحتياطيات في عام 2021 بنسبة 5.9% لتبلغ 630.6 مليار دولار، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير 2022.
ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا تراجع الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية والذهب بنحو 61 مليار دولار.
ويتألف احتياطي روسيا الدَّوْليّ من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.
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