اختفاء أشهر شاي في مصر من أكبر سلسلة تجارية

اختفت أصناف شاي العروسة وليبتون من سلاسل كارفور في مصر، بسبب خلافات على سعر البيع النهائي للمستهلك.

ونشبت خلافات بين الشركة المالكة لسلاسل كارفور مع شركات الشاي على البيع بالأسعار المتفق عليها، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو ما تعتبره شركات الشاي خسارة بالنسبة لهم، وفقا لموقع "القاهرة 24".

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وقال أحد المسؤولين في "كارفور"، إننا متمسكون بعرض المنتجات بالسعر الرسمي لها، دون زيادة غير رسمية، وهو ما رفضته شركات الشاي، ما أدى إلى نقص في أصناف شاي ليبتون والعروسة في الفروع.

وأشار إلى أن بعض السلاسل لا يوجد بها أصناف الشاي، سواء العروسة أو ليبتون أو غيرها منذ قرابة شهر كامل، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات بين شركات الشاي وسلاسل كارفور، لكن لم تنته حتى الآن إلى أي جديد يُذكر.

وفي 10 نوفمبر 2022، قررت شركة ليبتون رفع أسعار جميع منتجاتها في السوق المصري، بين 50 قرشًا، حتى 5 جنيهات للمرة الثانية في أقل من شهرين، في جميع العبوات التي يتراوح وزنها بين 40 غرامًا حتى 500 غرام، كما تم رفع سعر شاي ليبتون ناعم وزن 250 غرامًا، بنحو 2 جنيه، ليسجل 37 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا للمستهلك المحلي، كما ارتفع سعر ليبتون ناعم وزن 40 غرامًا، بنحو 50 قرشًا ليسجل 7 جنيهات بدلًا من 6.5 جنيه.

وفي 1 ديسمبر 2022، كشف تجار أعضاء الغرف التجارية عن ارتفاع أسعار شاي العروسة، ابتداءً من يوم الخميس 1-12-2022، ليصل سعر الكرتونة إلى 2500 جنيه بدلًا من 1900 للجملة، بزيادة قدرها 600 جنيه في سعر الكرتونة، وسيصل سعر الربع كيلو إلى 35 جنيهًا بدلًا من 26 جنيهًا، ويصل سعر عبوة شاي العروسة الصغيرة إلى 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، ويصل سعر الكيلو إلى 125 جنيهًا للتاجر بدلًا من 90 جنيهًا.