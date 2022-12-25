اقتصاد مصر
هيئة السلع التموينية المصرية تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية
للتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 فبراير 2023
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية عن ممارسة محدودة رقم 7 لسنة 2022-2023، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إنها تستهدف شراء نحو 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد.
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وأضافت أن التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 فبراير 2023.
وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 الساعة 12 ظهرا.
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