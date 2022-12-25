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اقتصاد مصر

هيئة السلع التموينية المصرية تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية

للتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 فبراير 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية عن ممارسة محدودة رقم 7 لسنة 2022-2023، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إنها تستهدف شراء نحو 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد.

وأضافت أن التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 فبراير 2023.

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وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 الساعة 12 ظهرا.

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