"الشركة السعودية للقهوة" توقع اتفاقية لدعم وتطوير قطاع القهوة في المملكة

وقَّعت الشركة السعودية للقهوة، اتفاقية تعاون مع المعهد العربي للقهوة مؤخرًا، بهدف تطوير قطاع القهوة من خلال الخدمات التدريبية والتأهيلية والبحثية وتأهيل المدربين والمختصين المعتمدين، حيث سيتم تدريب الكوادر الوطنية في جميع جوانب سلسلة قيمة القهوة وتوفير قوة عاملة محلية متميزة وذات كفاءة عالية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما لدعم وتطوير قطاع القهوة في المملكة.

وقد وقع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية للقهوة فهد النحيط والرئيس التنفيذي للمعهد العربي للقهوة المهند المروعي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبَيْن.

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وقال فهد النحيط رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية للقهوة إن الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية مما يساعد في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في هذا المجال.

وأوضح المهند المروعي أنه سيتم كجزء من هذه الاتفاقية تنظيم دورات تدريبية متطورة في جميع جوانب سلسلة قيمة القهوة لعدد ألف مواطن ومواطنة تتفاوت بين التدريب العادي والمكثف، وتتضمن التدريب العملي والنظري، وسيتم تقديم شهادة تدريب معتمدة للطلاب في نهاية الدورات التدريبية.