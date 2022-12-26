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وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح
وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح
اقتصاد

السعودية واليابان توقعان 15 اتفاقية في إطار منتدى مشترك للاستثمار

بعد توقيع مذكرة تعاون في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين أمس

دبي - العربية.نت
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وقعت السعودية واليابان 15 اتفاقية على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الياباني.

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة واليابان وقعتا اتفاقيتين في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا.

وأضاف أن المملكة تخطط لبناء أكبر 5 مجمعات للصناعات البحرية على مستوى العالم في مدينة رأس الخير.

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وأوضح الفالح أن رؤية 2030 ساهمت في دفع الشراكة الاقتصادية مع اليابان إلى قطاعات نوعية جديدة.

وكانت وزارة الطاقة السعودية، قد وقعت أمس الأحد، مذكرة تعاون مع اليابان في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدوجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها.

وحسب ما ذكرته وزارة الطاقة في بيان، وقع الاتفاقية كل من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وعقد الوزيران اليوم الاجتماع الوزاري الأول لـ"الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة" في مدينة الرياض.

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