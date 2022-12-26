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اقتصاد مصر

السيسي: 220 مليار دولار إيراد "قناة السويس" منذ 1975

السيسي: مصر لن تخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تخفض الإنفاق على المشاريع القومية بحجة تخفيف الضغط على الدولار.

وأضاف خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة بمجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش بمحافظة الجيزة "نسعى لإنتاج بعض المواد التي يتم استيرادها من الخارج"، داعياً إلى التكاتف "لمواجهة ارتفاع الأسعار".

وقال الرئيس المصري إن أي طرح لقناة السويس في البورصة سيكون مخصصاً للمصريين فقط، مؤكدا أن الطرح سيكون جاذباً بشكل كبير.

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وأضاف السيسي أن حصيلة إيرادات قناة السويس بلغت 220 مليار دولار منذ عام 1975، مشيراً إلى أنه لو تم الاحتفاظ بنسبة 10% فقط من هذا المبلغ في صندوق استثماري لما وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه سيجري الإفراج عما قيمته 4 إلى 4.5 مليار دولار من البضائع الموجودة في المواني خلال الشهور الأربعة القادمة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف "المواني كان بها بضائع قيمتها نحو 15 إلى 16 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، وعملنا مع البنك المركزي والقطاع المصرفي ونجحنا في الإفراج عما قيمته 5 مليارات دولار بضائع منذ بداية الشهر وحتى 23 ديسمبر".

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