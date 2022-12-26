الليرة التركية تسجل مستوى قياسياً منخفضاً جديداً مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.75 ليرة للدولار.

ومع وصول الليرة التركية إلى هذه المستويات تكون قد خسرت 30% من سعرها منذ مطلع عام 2022، لتضاف إلى خسائر بنسبة 44%، من سعرها مقابل الدولار في 2022.

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وفقدت الليرة تفاعلها مع القرارات المالية الأخيرة بعد الإجراءات الحكومية لحماية الودائع من تقلبات سعر الصرف.

وقد تم خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي مع استقرار معدلات التضخم عند 85%.