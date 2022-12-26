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وزارة الاستثمار السعودية
وزارة الاستثمار السعودية
اقتصاد

انطلاق منتدى الاستثمار السعودي – الياباني في الرياض.. اليوم

يبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين

دبي - العربية.نت
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تنظم وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الاثنين، منتدى الاستثمار السعودي – الياباني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في جميع المجالات.

ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية.

وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، سيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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