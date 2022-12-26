عضو في "المركزي" الأوروبي: مستمرون في رفع أسعار الفائدة

أكد رئيس البنك المركزي الهولندي Klaas Knot استمرار "المركزي" الأوروبي بنهج رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات الخمس المقبلة حتى يوليو من 2023، عبر زيادات بنصف نقطة مئوية لتبلغ الفائدة أعلى مستوياتها في الصيف المقبل.

وشدد Klaas Knot على أن أكبر خطر حاليا يكمن في عدم اتخاذ قرارات كافية لتحجيم التضخم، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الاثنين.

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وأضاف عضو المركزي الأوروبي نوت أن البنك سيقوم بتقييم أداء وتأثير السياسة النقدية التشديدية خلال عام 2023، ومن ثم يحدد موعد إيقاف رفع أسعار الفائدة، مؤكدا بأنه سيكون وقف رفع الفائدة بمثابة تحدي رئيسي، نظرا لعمق الركود القادم.

كان البنك المركزي الأوروبي قد قام في وقت سابق من هذا الشهر برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 2.50%، لكبح التضخم المرتفع.