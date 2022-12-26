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سيرغي لافروف (فرانس برس)
سيرغي لافروف (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

عاجل: لافروف: واشنطن تستخدم الدولار لصالحها.. وسنستعيد الأصول الروسية

قال إن بلاده ستتخلص من النظام المالي الغربي لكن تحتاج إلى وقت

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الوزراء الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستتخلص من النظام المالي الغربي، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت.

وأضاف لافروف "سنقوم بكل ما يلزم للوصول إلى الاستقلالية الكاملة لبلدنا، وروسيا ستتخلص من النظام المالي الغربي لكن نحتاج إلى وقت".

وأكد لافروف أن واشنطن تريد استخدام الدولار دون غيره لجذب الأسواق لصالحها.

"البيت الأبيض يضغط من أجل تطويق روسيا واستهداف اقتصادنا، والغرب فقد مصداقيته كشريك وسنستعيد الأصول الروسية"، بحسب لافروف.

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