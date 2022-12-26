قال رئيس الوزراء الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستتخلص من النظام المالي الغربي، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت.

وأضاف لافروف "سنقوم بكل ما يلزم للوصول إلى الاستقلالية الكاملة لبلدنا، وروسيا ستتخلص من النظام المالي الغربي لكن نحتاج إلى وقت".

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وأكد لافروف أن واشنطن تريد استخدام الدولار دون غيره لجذب الأسواق لصالحها.

"البيت الأبيض يضغط من أجل تطويق روسيا واستهداف اقتصادنا، والغرب فقد مصداقيته كشريك وسنستعيد الأصول الروسية"، بحسب لافروف.