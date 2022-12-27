أقل سعر في مناقصة حكومية مصرية لشراء قمح روسي 339 دولارا للطن
السعر شامل تكاليف الشحن
قال متعاملون إن أقل عرض أسعار قُدم في مناقصة حكومية مصرية لشراء 40 ألف طن من القمح الروسي اليوم الثلاثاء بلغ 339 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن.
وذكرت رويترز أن العرض مقدم من شركة جرين فلور.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، السبت الماضي، إنه تم الإعلان على موقع تابع للأمم المتحدة عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.
أضافت الهيئة في بيان أنها تسعى بالتمويل للدفع عند الإطلاع لشراء ما بين 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن + أو - 5%، حسب رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شامل التكلفة والشحن خلال الفترة بين أول و15 فبراير/شباط من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة الشروط.
وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول.
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