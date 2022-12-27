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اقتصاد الصين

الصين ترفع معدل النمو لعام 2021 إلى 8.4%

بعد إضافة 80 مليار دولار للناتج المحلي

دبي - العربية.نت
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قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 كان أكبر بنحو 80 مليار دولار مما تم احتسابه سابقا حيث بلغ 16.5 تريليون دولار.

ويشير ذلك إلى نمو الاقتصاد الصيني بـ 8.4% في 2021، مقارنة بـ 8.1% في القراءة الأولية الصادرة في يناير.

ويتوقع المحللون تباطؤ النمو في البلاد إلى 3% هذا العام، قبل أن ينتعش إلى 4.9% العام المقبل.

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وفي سياق متصل، ذكرت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أن الحكومة ستكثف دعمها للشركات الصغيرة والخاصة العاملة في مجال المطاعم والسياحة والتي تأثرت بشكل كبير بأزمة كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية أنها ستلغي قواعد الحجر الصحي المرتبطة بمكافحة فايروس كورونا على المسافرين الوافدين وذلك في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية يوم أمس أنها ستلغي شرط إلزام المسافرين الوافدين بالخضوع للحجر الصحي فور الوصول بدءا من الثامن من يناير المقبل وذلك على الرغم من زيادة أعداد الإصابات بفايروس كورونا في البلاد.

وعلى إثر ذلك تراجع الدولار الأميركي بشكل واسع في وقت قفز الدولاران الأسترالي والنيوزلندي مع تنامي شهية المخاطرة.

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