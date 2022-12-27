مسؤول روسي كبير يتوقع اختفاء أوكرانيا وتفكك الاتحاد الأوروبي وإلغاء اليورو

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، عن توقعاته المستقبلية لعام 2023، والتي تتضمن ارتفاع أسعار الطاقة إلى 150 دولارا للنفط ونحو 5000 دولار للغاز.

وأشار "ميدفيديف" إلى أن بريطانيا يمكن أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سوف يتفكك الاتحاد، ويلغي تداول العملة الأوروبية الموحدة، وفقا لوكالة "سبوتنك" الروسية.

مادة اعلانية

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، قد تتغير الخريطة السياسية للمنطقة أيضًا. هكذا، قد تستولي بولندا والمجر على الأجزاء الغربية من أوكرانيا، وستختفي أوكرانيا من الوجود".

وقال ميدفيديف: "تشكيل الرايخ الرابع على أساس ألمانيا وتوابعها (بولندا ودول البلطيق وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية كييف وغيرها من المنبوذين)".

وأضاف في هذه الحالة، يمكن للدولة الجديدة أن تخوض حربا مع فرنسا.

ويرى "ميدفيديف" أيضًا أن التغييرات في الوضع الجيوسياسي في المنطقة قد تشمل تقسيم أوروبا إلى جانب تقسيم جديد لبولندا. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم انتقال حكم أيرلندا الشمالية من لندن إلى دبلن.

وأوضح أن التغييرات ستؤثر أيضًا على نصف الكرة الغربي.

وذكر "ميدفيديف" أن "حرب أهلية في الولايات المتحدة، وانفصال كاليفورنيا وتكساس إلى دولتين مستقلتين. وإنشاء ولاية اتحادية لتكساس والمكسيك".

وأشار إلى أنه بعد ذلك، يمكن أن يفوز إيلون ماسك في الانتخابات الرئاسية الأميركية. سيترأس تلك الدول التي سيسيطر عليها أنصار "الحزب الجمهوري" في الحرب الأهلية.

كما توقع "ميدفيديف" نقل جميع أسواق الأسهم الرئيسية والنشاط المالي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا، وإنهاء نظام "بريتون وودز" المالي، بما في ذلك انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتخلي عن اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية والعودة إلى معيار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، سينتقل المجتمع العالمي إلى الاستخدام النشط للعملات الورقية الرقمية.