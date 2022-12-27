اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام إمدادات الطاقة

وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين المملكة وتونس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، على نظام إمدادات الطاقة.

وبحسب بيان المجلس، تضمنت القرار الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، كما وافق على مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الطاقة.

وصدق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أقل سعر في مناقصة حكومية مصرية لشراء قمح روسي 339 دولارا للطن اقتصاد اقتصاد مصر أقل سعر في مناقصة حكومية مصرية لشراء قمح روسي 339 دولارا للطن

ووفقا للبيان، فقد تم الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، كما تم الموافقة على اتفاقية بين المملكة وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي، تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 55 ) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ ، وذلك بأن تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (61) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ المتعلقة بتشكيل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة روسية جديدة لإسقاط كييف.. عبر بيلاروسيا خطة روسية جديدة لإسقاط كييف.. عبر بيلاروسيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط