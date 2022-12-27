مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام إمدادات الطاقة

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، على نظام إمدادات الطاقة.

وبحسب بيان المجلس، تضمنت القرار الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، كما وافق على مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الطاقة.

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وصدق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا للبيان، فقد تم الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، كما تم الموافقة على اتفاقية بين المملكة وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي، تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 55 ) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ ، وذلك بأن تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (61) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ المتعلقة بتشكيل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، وذلك على النحو الوارد في القرار.