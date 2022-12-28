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إضراب قطاع التمريض في بريطانيا.. للمطالبة بتحسين الأجور
إضراب قطاع التمريض في بريطانيا
بريطانيا

بريطانيا تستعد لـ "اضطراب هائل" نتيجة الإضرابات العمالية

طالت السكك الحديدية والخدمات الصحية ومراقبة الحدود

دبي - العربية.نت
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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة تستعد لاستمرار "الاضطراب الهائل" جراء الإضرابات المخطط لها والتي تؤثر على السكك الحديدية، والخدمات الصحية، ومراقبة الحدود.

وأضاف جيمي ديفيز في تصريحات للصحافيين، أن الحكومة تريد إنهاء الإضرابات، مع تكرار موقف الإدارة المعارض للزيادات الكبيرة في الأجور، والتي قال إنها ستؤجج التضخم، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قال إنه محبط بسبب الاضطراب الناجم عن إضرابات النقابات التي تمثل العمال في قطاعات من بينها السكك الحديدية والصحة ومراقبة الحدود.

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وصرح سوناك قائلاً: "أنا حزين وأشعر بخيبة أمل حقاً بشأن الاضطراب الذي طال حياة الكثير من الناس، خاصة في ظل أعياد الميلاد"، وفق ما نقلته "رويترز".

وقالت نقابة التمريض في بريطانيا إن آلاف الممرضات والممرضين سيضربون عن العمل مجددا يومي 18 و19 يناير، مع تأكيد مواعيد أخرى للإضراب في العام الجديد، بعد احتجاجهم يومي 15 و20 ديسمبر بسبب نزاع على الأجور.

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