هيئة السلع التموينية المصرية تتلقى عروضاً في ممارسة دولية للزيوت النباتية

قال تجار، اليوم الأربعاء، إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية في ممارسة دولية لشراء الزيوت النباتية بلغ 1290 دولارا للطن، شاملا التكلفة والشحن مقابل 11000 طن من زيت دوار الشمس.

وأضافوا أن أقل عرض تلقته الهيئة لزيت الصويا في الممارسة بلغ 1425 دولارا للطن شاملا الشحن مقابل 10500 طن. والدفع للعرضين عند الاطلاع.

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وتطلب الهيئة في الممارسة الدولية شحنات من الزيوت النباتية للتسليم في الفترة من 5 إلى 25 فبراير/شباط 2023. وطلبت من التجار تقديم العروض عبر خطابات ائتمان مدتها 180 يوما وعند الاطلاع على أن تختار الهيئة من بينها.

ولم تتم أي عمليات شراء بعد لكن من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الممارسة اليوم الأربعاء.