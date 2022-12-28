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أحد مكاتب الصرافة في السعودية _تحويلات الأجانب في السعودية
أحد مكاتب الصرافة في السعودية
اقتصاد السعودية

133 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال 11 شهرا.. تراجعت 6.7%

تحويلات نوفمبر الأدنى في عامين ونصف

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن تحويل الأجانب 133.1 مليار ريال، خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2022، بانخفاض 9.6 مليار ريال، وبنسبة 6.7% عن تحويلاتهم في الفترة المماثلة من العام السابق 2021 التي كانت 142.8 مليار ريال.

وبلغت تحويلات الأجانب 10.5 مليار ريال، خلال شهر نوفمبر الماضي، بانخفاض 2447 مليون ريال، وبنسبة 18.9% عن تحويلاتهم في شهر نوفمبر من العام السابق 2021 التي كانت 12.97 مليار ريال، فيما تراجعت تحويلات الأجانب بنسبة 6.4%، عن تحويلاتهم التي بلغت 11.2 مليار ريال خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، لتسجل أدنى مستوى في عامين ونصف وتحديدا منذ أبريل 2020.

من جهة تراجعت تحويلات السعوديين إلى 6.3 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022، وبنسبة 11.8%، عن تحويلات نوفمبر من العام 2021 التي كانت 7.2 مليار ريال، فيما ارتفعت بنسبة 6.6%، عن تحويلات أكتوبر من العام 2022 التي كانت 5.9 مليار ريال، بحسب صحيفة "مال".

ووفقاً لنشرة البنك المركزي لشهر نوفمبر 2022 فإن البنوك المحلية باعت نحو 63.5 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي، تم تحويلها إلى نقد أجنبي لعملاء آخرين داخل المملكة بارتفاع 7.2 مليار ريال عن ما تم بيعه في شهر أكتوبر السابق الذي بلغ نحو 56.3 مليار ريال، فيما تراجعت بنحو 32.7 مليار وبنسبة 34%، عن مبيعات النقد الأجنبي في نوفمبر 2021 التي كانت 96.2 مليار ريال.

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