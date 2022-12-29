ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أميركا الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي، إلا أن العدد لا يزال ضمن نطاق يعني أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال قوية، رغم جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض الطلب على العمالة ضمن محاولاته لكبح التضخم.

ذكرت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بتسعة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 225 ألفا في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر، بحسب ما نقلته "رويترز".

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وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تلقي 225 ألف طلب.

وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المطالبات ارتفع بواقع 41 ألفا إلى 1.710 مليون في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.