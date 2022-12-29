اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
اقتصاد مصر

السيسي يوافق على وثيقة لمنح القطاع الخاص دورا أكبر

تماشيا مع مطالب صندوق النقد

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق اليوم الخميس على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.

وكانت الموافقة على الوثيقة مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر.

وأوضح البيان أن السياسة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

سعر الدولار في السوق السوداء يواصل تراجعه مقابل الجنيه المصري اقتصاد الجنيه المصري سعر الدولار في السوق السوداء يواصل تراجعه مقابل الجنيه المصري

ولم تُحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، إلا أنه في مايو/أيار حددت الدولة مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص.

وشملت الأعمال صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ارتفاع قياسي لأسعار "الحطب" في فنلندا بعد تصفير صادرات الطاقة الروسية ارتفاع قياسي لأسعار "الحطب" في فنلندا بعد تصفير صادرات الطاقة الروسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط