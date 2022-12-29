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تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بالأردن إلى 2.6% في الربع الثالث

مقارنة مع 2.9% في الربع السابق

عمان - رويترز
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أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.6% مقارنة مع 2.9% في الربع السابق.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 2.7%.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، قال إن مجلسه التنفيذي انتهي من المراجعة الخامسة لبرنامج تمويل للأردن بما يتيح صرف 343 مليون دولار بشكل فوري.

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وأضاف الصندوق في بيان أنه بذلك يصل إجمالي ما تم صرفه للأردن منذ بداية 2020 إلى 1.699 مليار دولار بما في ذلك 407 ملايين دولار في مايو/أيار 2020 في إطار أداة تمويل سريع.

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