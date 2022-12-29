اقتصاد الأردن
تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بالأردن إلى 2.6% في الربع الثالث
مقارنة مع 2.9% في الربع السابق
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أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.6% مقارنة مع 2.9% في الربع السابق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 2.7%.
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جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، قال إن مجلسه التنفيذي انتهي من المراجعة الخامسة لبرنامج تمويل للأردن بما يتيح صرف 343 مليون دولار بشكل فوري.
وأضاف الصندوق في بيان أنه بذلك يصل إجمالي ما تم صرفه للأردن منذ بداية 2020 إلى 1.699 مليار دولار بما في ذلك 407 ملايين دولار في مايو/أيار 2020 في إطار أداة تمويل سريع.
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