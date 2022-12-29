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شعار المركزي التركي (رويترز)
شعار المركزي التركي (رويترز)
اقتصاد تركيا

صافي الاحتياطيات الأجنبية للمركزي التركي ينخفض إلى 26.67 مليار دولار

تراجع بنحو 1.46 مليار دولار

إسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي اليوم الخميس، تراجع صافي احتياطياته من النقد الأجنبي بنحو 1.46 مليار دولار إلى 26.67 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له خلال هذا العام.

واستخدمت رويترز اليوم الخميس سعر صرف عند 18.6522 ليرة لكل دولار. وهبط صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 6.07 مليار دولار في يوليو، وكان ذلك أدنى مستوى في ما لا يقل عن 20 عاما. إلا أنه ارتفع منذ ذلك الحين.

وزادت الاحتياطات بشكل حاد منذ 30 سبتمبر، عندما كانت عند 9.7 مليار دولار.

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وهوت احتياطيات العملات الأجنبية في السنوات الماضية بسبب التدخلات في السوق، فضلا عن حدوث أزمة عملة في ديسمبر الماضي. وخسرت الليرة 44% مقابل الدولار العام الماضي.

كما انخفضت العملة بنحو 30% مقابل الدولار هذا العام، ولا يزال التضخم قرب أعلى مستوياته في 24 عاما.

وبخصم عقود المبادلة القائمة، التي بلغت قيمتها 46.22 مليار دولار أمس الأربعاء، يتضح أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ما زال بالسالب.

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