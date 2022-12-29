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توقعات برفع المركزي المصري اليوم لأسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%
المركزي المصري
المركزي المصري

مصر.. نمو المعروض النقدي 27.5% إلى 7.31 تريليون جنيه في نوفمبر

مقابل 5.74 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي

القاهرة - رويترز
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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى 27.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبلغ المعروض النقدي 7.31 تريليون جنيه (295.95 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 5.74 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

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وجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، بحسب خطاب اطلعت "العربية.نت" عليه.

وأكد المركزي في الخطاب الموجه للبنوك أنه بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

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