معدل البطالة للسعوديين يتراجع إلى 9.9% بالربع الثالث من 2022 على أساس سنوي

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 9.9% في الربع الثالث من عام 2022، بانخفاض بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2021، البالغ فيه 11.3%.

وعلى أساس ربعي، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 9.7% في الربع الثاني من 2022.

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وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين 5.8% في الربع الثالث من 2022، دون تغيير عن الربع الماضي، فيما انخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور السعوديين 4.3% بانخفاض 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من 2022، فيما ارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 20.5% بزيادة 1.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الثاني من 2022، وبانخفاض 1.4% نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

ووفقاً للمسح، فإن معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفع بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 52.5%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان للسعوديين بمقدار 0.5 نقطة مئوية حيث بلغ 47.3% بالمقارنة مع الربع السابق.