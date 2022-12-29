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اقتصاد السعودية

معدل البطالة للسعوديين يتراجع إلى 9.9% بالربع الثالث من 2022 على أساس سنوي

بلغ معدل البطالة بين الذكور السعوديين 4.3%

دبي - العربية.نت
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أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 9.9% في الربع الثالث من عام 2022، بانخفاض بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2021، البالغ فيه 11.3%.

وعلى أساس ربعي، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 9.7% في الربع الثاني من 2022.

وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين 5.8% في الربع الثالث من 2022، دون تغيير عن الربع الماضي، فيما انخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور السعوديين 4.3% بانخفاض 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من 2022، فيما ارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 20.5% بزيادة 1.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الثاني من 2022، وبانخفاض 1.4% نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث
مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث

ووفقاً للمسح، فإن معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفع بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 52.5%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان للسعوديين بمقدار 0.5 نقطة مئوية حيث بلغ 47.3% بالمقارنة مع الربع السابق.

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