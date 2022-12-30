النشاط الاقتصادي ينتعش في عدة مدن صينية

بدأ النشاط الاقتصادي يتعافى في العديد من المدن الصينية، حيث من المحتمل أن تكون الإصابات بفيروس كوفيد قد بلغت ذروتها بالفعل على الرغم من أن أجزاء كثيرة من البلاد لا تزال تكافح مع ارتفاع الحالات، ولا يزال التنقل أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها قبل بضعة أشهر.

ارتفع عدد الركاب الذين يستخدمون مترو الأنفاق في بكين وتشونغتشينغ وتشنغدو وووهان بنحو 40٪ إلى 100٪ في أسبوع، في إشارة إلى عودة السكان في تلك المناطق إلى العمل والتسوق والمطاعم مرة أخرى. وزاد مقياس الازدحام المروري في تلك المدن بنحو 150٪ إلى 240٪ خلال تلك الفترة، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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تدعم أرقام التنقل التعليقات الصادرة عن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الخميس، بأن الإصابات بلغت ذروتها في أماكن مثل بكين وتيانجين وتشنغدو.

لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال خطيرا في شنغهاي وتشونغتشينغ وآنهوي وهوبي وهونان.

وفي حين أن التنقل لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، فإن الانتعاش السريع في النشاط في مدن مثل بكين - حيث كان تفشي المرض أشد عندما بدأت الصين فجأة بإلغاء قيود كوفيد - يشير إلى أن الاقتصاد يمكن أن يسجل تعافيًا أسرع من المتوقع.